Fractievoorzitter Lokaal Belang Oude IJsselstreek stopt

ULFT - Fractievoorzitter Gülden Siner-Sir van Lokaal Belang Oude IJsselstreek stopt bij haar partij. Ze gaat verder als zelfstandig lid van de gemeenteraad.

“Ik heb als fractievoorzitter altijd de schijn van belangenverstrengeling willen vermijden en daarmee raadsleden van mijn fractie willen beschermen”, stelt Gülden Siner-Sir. “Voor deze, in mijn ogen integere handelingen, heb ik de steun en het vertrouwen van mijn fractie verloren.”



Volgens voorzitter Hans Duitshof stroken haar handelingen niet met inzichten van de lokale partij. “De afgelopen tijd is er verschil van inzicht ontstaan over de manier van leidinggeven van de fractie. We betreuren haar besluit, omdat zij in de afgelopen jaren veel werk voor de fractie en Lokaal Belang heeft verzet.”