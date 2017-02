Idols-deelnemer Bram Boender uit Dieren brengt single uit

DIEREN - Bram Boender uit Dieren deed woensdag mee aan het tv-programma Idols. Sindsdien stijgt zijn populariteit.

De jury van Idols was woensdag onder de indruk van het optreden van de 22-jarige zanger en was unaniem: Bram mag door naar de volgende ronde van Idols. ‘Ik durf te voorspellen dat jij heel ver gaat komen in het programma. Jij bent echt zo’n Idol’, zei jurylid Jamai Loman.



Ondanks de deelname aan het talentenprogramma Idols bracht Bram al de single ‘Everything to me’ uit. De videoclip van het nummer is onder meer opgenomen op de Posbank bij Rheden. De komende weken zijn er bij het televisieprogramma nog audities te zien, pas in maart komt Bram weer op tv tijdens de theaterronde.