Supporters NEC in actie voor dolfijntherapie zieke Noa

NIJMEGEN - Fanatieke supporters van NEC houden komend weekend een actie voor de 12-jarige Noa, die een hersentumor heeft.

Zaterdag en zondag wordt kleding verkocht met als doel om dolfijntherapie op Curaçao voor de jongen te realiseren. Dat gebeurt in De Schup, het supportershome van NEC. De HKN, de Hazenkamp Nijmegen, organiseert deze actie. Er worden ook voetbalshirts verkocht, onder meer van voormalig NEC-doelman Dennis Gentenaar.

Noa is NEC-supporter, maar moet revalideren in de Maartenskliniek in Nijmegen. Er is een speciale website noa4life.nl.