Het gaat weer sneeuwen!

ARNHEM - Hoewel de afgelopen week al een vleugje lente in de lucht hing, gaat het de komende dagen weer vriezen in Gelderland. Ook is er dinsdagavond en -nacht kans op sneeuw. 'Op de Veluwe kan 1 tot 3 centimeter vallen', zegt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup.

Deze maandag blijft het nog droog. Na een koude start, met temperaturen rond het vriespunt, wordt het in de middag een graad of 6. 'Hele gangbare waarden voor de tijd van het jaar', benadrukt Bloem.

Luister het weerpraatje van Jordi Bloem terug:

Geen dik pak

Maar het weer gaat veranderen. Dinsdagmiddag krijgen we vanuit het zuidwesten te maken met opkomende neerslag. De regen gaat in de avond over in sneeuw, maar volgens Bloem valt er geen dik pak. 'Het kan wel wat wit worden op de Veluwe, vooral op de hogere delen.'

Later in de week wordt het een stuk kouder in Gelderland. Zo kan het donderdag- en vrijdagnacht -5 graden worden. Overdag blijft de temperatuur wel boven nul.