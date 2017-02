Club Déjàvu uit Dinxperlo wil geen déjà vu krijgen

DINXPERLO - De opening van de vernieuwde Club Déjávu in Dinxperlo is zaterdagavond niet vlekkeloos verlopen. Tientallen bezoekers zijn hun jas kwijtgeraakt en een enkeling zegt zelfs lichtgewond te zijn geraakt bij de verdrukking die aan het einde van de avond ontstond.

‘’Door miscommunicatie en asociaal gedrag van een aantal bezoekers zijn er problemen ontstaan waardoor wij niet iedereen hun jas terug hebben kunnen geven’’, aldus Déjàvu in een reactie. ‘’Wij willen daar onze oprechte excuses voor aanbieden en komen voor alle gedupeerden zo spoedig mogelijk met een gepaste oplossing.’’



Verschillende bezoekers klagen over het gebrek aan garderoberuimte, waardoor honderden bezoekers op enkele vierkante meters hun jas moeten terughalen. Door het ruimtegebrek ontstonden lange wachtrijen en was een deel van de bezoekers genoodzaakt om in t-shirts buiten te wachten. De beveiliging had volgens hen maar weinig begrip voor de situatie.



Club Déjàvu belooft bezoekers dat deze problemen in het vervolg niet meer voorkomen. Tijdens de verbouwing van de uitgaansgelegenheid gaf de nieuwe directie aan vooral niet de fouten te willen maken die hun voorgangers hebben begaan.