Busje zwaar beschadigd op A28 bij Putten

PUTTEN - Bij een ongeluk op de A28 bij Putten raakte een bestelbusje deze maandagmorgen zwaar beschadigd. Het busje botste met een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde even voor 5.00 uur. Op foto's is te zien dat de voorkant van de bestelbus volledig in elkaar zit. Waarom het busje tegen de achterzijde van de vrachtwagen knalde, is niet bekend.

De bestuurder zou slechts lichtgewond zijn geraakt en hoefde niet naar het ziekenhuis, zei een cameraman ter plaatse.