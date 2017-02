Ree zit met kont klem in hekwerk

WINTERSWIJK - In het buitengebied van Winterswijk is zondagavond een ree klem komen te zitten tussen de spijlen van een hekwerk. Het beest wilde er tussendoor glippen, maar het kontje bleek net iets te groot.

Volgens wijkagent Willem Saris zat de zwarte reegeit vast in de buurt van de steengroeve. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te bevrijden. Ook de dierenambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen.

De ree is naderhand weer losgelaten in het bos. Volgens Saris heeft het beest er niets aan overgehouden.

Vaker ree in nood

Het is overigens niet de eerste keer dat de hulpdiensten in Gelderland uitrukken voor een ree in nood. December vorig jaar kwamen er twee vast te zitten in een hekwerk in Rheden en tweeënhalf week geleden moest in Asperen nog een ree uit het water worden gered. Alle drie de dieren kwamen met de schrik vrij.

Zie ook: