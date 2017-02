Boekt Henk de Jong zijn eerste zege en moet Van der G. weer de cel in? Dit is het nieuws van maandag 6 februari

ARNHEM - Moet Volkert van der G. opnieuw de cel in? En weet Henk de Jong zijn eerste punten te pakken als trainer van De Graafschap? De tegenstander van vanavond komt hem erg bekend voor, zijn oud-werkgever SC Cambuur. Dit wordt het nieuws van maandag 6 februari.

Van der G.

De rechter beslist vandaag of Volkert van der G. weer voor een jaar de cel in moet. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank gevraagd de Apeldoorner opnieuw vast te zetten, omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating zou hebben geschonden.

Speciale avond De Jong

Voor Henk de Jong, trainer van De Graafschap, is het een bijzondere dag. Hij speelt vandaag met de Superboeren in Doetinchem tegen SC Cambuur. In Leeuwarden was De Jong jarenlang trainer. Bij veel fans is hij nog erg geliefd. Toch zal hij niets liever willen dan winnen van 'zijn club'. De Graafschap is bezig aan een dramatische reeks en verloor in 2017 (tot nu toe) alle wedstrijden in de Jupiler League. Voor hekkensluiter Achilles'29 wacht vanavond in dezelfde competitie een thuisduel tegen FC Eindhoven.

Prijs voor Spiegelwaal?

De Spiegelwaal is genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs 2017. Het rivierenpark doet mee in de categorie civiele kunstwerken. Het wordt vanavond duidelijk of Nijmegen er ook daadwerkelijk met de prijs vandoor gaat.