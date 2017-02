Spiegelwaal maakt kans op prestigieuze prijs

Archieffoto

NIJMEGEN - De Spiegelwaal is genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs 2017. Het rivierenpark strijdt mee in de categorie civiele kunstwerken. Het wordt vanavond duidelijk of Nijmegen er met de prijs vandoor gaat.

De Spiegelwaal is een nevengeul van ongeveer drie kilometer in de Waal ter hoogte van Nijmegen. De geul werd tussen 2013 en 2015 aangelegd in het kader van het project Ruimte voor de Waal. De geul moet er voor zorgen dat problemen voor omwonenden uitblijven als er hoog water is. De verkiezingen zijn georganiseerd door de Stichting De Nederlandse Bouwprijs. Sinds 1991 wordt de prijs uitgereikt voor het bevorderen van kwaliteit en onderscheidend vermogen van de bouw. Zie ook: De hele wereld wil de Spiegelwaal in Nijmegen zien