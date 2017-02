Lokaal Belang raakt raadszetel kwijt na gerommel in partij

VARSSEVELD - De fractievoorzitter van de grootste politieke partij uit de gemeente Oude IJsselstreek, Lokaal Belang, is per direct gestopt. Gülden Siner-Sir gaat als eenmansfractie verder, zo maakte ze zondagavond bekend.

Siner-Sir laat weten dat ze zich niet gesteund voelt door haar partijgenoten en de partijleiding. In Varsseveld, dat onder Oude IJsselstreek valt, worden momenteel toekomstplannen voor de Doetinchemseweg besproken. Siner-Sir meent dat een van haar partijgenoten in dit dossier moet oppassen voor belangenverstrengeling.

De fractievoorzitter wilde haar collega daarom in bescherming nemen, maar dat werd door de rest van de fractie als onnodig bevonden. Daarop besloot ze haar conclusies te trekken en de partij te verlaten .De voorzitter van Lokaal Belang laat weten dat er sprake was van een verschil van inzicht over de manier van leidinggeven en dat de beslissing van Siner-Sir wordt betreurd.

Acht raadszetels

Uit de politiek stapt Siner-Sir dus niet, ze gaat alleen verder. Hierdoor verliest Lokaal Belang één van de negen raadszetels. In Oude IJsselstreek zijn er 25 raadsleden. Lokaal Belang blijft ook nu, met afstand, de grootste partij.

Siner-Sir noemde in het gesprek met Omroep Gelderland niet de naam van de betreffende collega.