Meerdere bouwcontainers gaan in vlammen op

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Malburgen-West zijn nu al twee avonden op rij bouwcontainers in vlammen opgegaan.

Het was zaterdagavond raak aan de Blaasjeskruidstraat en de Kievitsbloemstraat. Aan de Nachtschade stond zondagavond een container in de brand. Ook vorig weekeinde stond er in de Arnhemse wijk zo'n container in de hens. Dat was toen ook aan de Kievitsbloemstraat.

Er wordt uitgegaan van brandstichting. Dit wordt onderzocht. In alle gevallen vielen er geen gewonden.