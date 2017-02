Brandende afvalcontainers zorgen voor onrust in Arnhemse wijk Malburgen-West

Foto: ViWa Media

ARNHEM - Bewoners van de wijk Malburgen-West maken zich zorgen over de branden van de afgelopen week in afvalcontainers in de wijk.

Aan de Nachtschade stond zondagavond een container in de brand. Midden tussen geparkeerde auto's En zaterdagavond was het raak in de Blaasjeskruidstraat en in de Kievitsbloemstraat. De container in die straat stond een week daarvoor ook al in de fik. Dat veroorzaakte flinke onrust bij de buurtbewoners, omdat de container in die straat midden tussen de geparkeerde auto's staat. Maandag kwam iemand van afvalbedrijf Suez de schade opnemen bij de containers. Gemeente neemt geen maatregelen De containers doen dienst als tijdelijke bovengrondse afvalcontainers. Ze staan er al vanaf december en moeten op korte termijn worden vervangen door ondergrondse containers. Op andere plekken in de wijk zijn die al wel geplaatst. De gemeente Arnhem ziet vooralsnog geen aanleiding om de in brand gestoken afvalcontainers weg te halen. Volgens een woordvoerster zijn er geen signalen dat bewoners zich zorgen maken.