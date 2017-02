Deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Dodelijk verkeersongeval

Bij een eenzijdig ongeval op de Oude Winterswijkseweg in Vragender kwam dinsdagochtend een automobilist om het leven. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie meldde dat het slachtoffer een 21-jarige man uit Winterswijk is.

Bedankt!

De politie in Putten kreeg afgelopen week wel een heel bijzondere verrassing. Toen agenten vanaf het politiebureau aan de Brinkstraat met de auto wilden vertrekken, viel hun oog op de voorruit.

Onder de ruitenwisser was dus een cadeau gelegd, een doosje met chocolade. Daarbij ook een briefje, waarop een anoniem iemand de agenten bedankt voor al hun werk.

60 kilo heroïne

Op vliegveld Teuge bij Apeldoorn werd in een klein vliegtuig 60 kilo heroïne ontdekt. De straatwaarde van die hoeveelheid bleek een slordige 1,8 miljoen euro. De drugs werden al op vrijdag 20 januari gevonden, maar de politie maakte het nieuws maandag pas bekend. 'Dat was in het belang van het onderzoek', zo was de verklaring.

