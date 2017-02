Henk de Jong: we moeten ook wel even de tijd krijgen

DOETINCHEM - Met Cambuur Leeuwarden krijgt De Graafschap maandag opnieuw een hoog geklasseerde tegenstander op bezoek. De vraag is hoe het publiek in Doetinchem zal reageren na vier nederlagen op rij.

Het seizoen van De Graafschap is al dramatisch, maar het lijkt alleen maar erger te worden. In 2017 noteerde de Achterhoekse club louter nederlagen in competitieverband. Inmiddels is ook wel duidelijk geworden dat het ontslag van trainer Jan Vreman op korte termijn niets heeft geholpen. Met nu al weer vier nederlagen op rij gaat het op dit moment zelfs nog slechter met De Graafschap. De club staat op een hopeloze 18e plaats. Alleen Achilles'29 heeft minder punten.

Kritiek

Vreman's opvolger Henk de Jong is niet te benijden. De enthousiaste coach moet zich rot geschrokken zijn van de mentale labiliteit van de selectie tijdens serieuze wedstrijden. De Fries weet dat er ook op hem voorzichtig kritiek komt. 'Zo werkt het. Dat is voetbal. Maar we moeten wel even de tijd hebben. En dan kunnen we na dit seizoen het beste de balans opmaken', aldus De Jong.

Open dak naar Friesland

Uitgerekend op een moment dat het niet slechter lijkt te kunnen gaan met De Graafschap komt de oude club van De Jong naar Doetinchem. Met Cambuur Leeuwarden werd hij kampioen in de Jupiler League. 'Ik heb nog steeds een goede band met veel spelers en zeker ook met de supporters. Maar morgen zijn ze even de sportieve vijand. Ja, natuurlijk man. Het zou mij heel veel waard zijn juist morgen te winnen. Dan zou ik met open dak terug rijden naar Friesland. Tenminste, als ik een cabrio zou hebben he?'

Positivisme

De Jong roemt Cambuur: 'Op dit moment één van de best voetballende ploegen. Ze hebben veel diepgang vanuit de as en zijn gewoon lastig te bespelen. Maar het kan interessant worden. Er liggen zeker mogelijkheden. Daarover hebben we uitgebreid gesproken', aldus De Jong die liet doorschemeren mogelijk wat meer defensieve zekerheden in te willen bouwen. 'We geven de goals namelijk echt te makkelijk weg. We scoren altijd, dat wel. Je moet positivisme blijven uitstralen, niet met de koppen naar beneden maar juist vooruit denken.'

Harde kern

Een ding hoopt De Jong, die nog geen opstelling wilde geven, van harte. 'Het publiek moeten we vermaken. Dat is het enige dat ik echt hoop. Dat we daar een goed gevoel over hebben. Vanmiddag ging ik als laatste weg van het stadion. Toen stonden twee jongens van de harde kern op mij te wachten. We hebben een fantastisch gesprek gehad. Kritisch en dat mag ook, maar echt mooi.'