Graafschapper Jan Lammers toont begrip voor publiek en keuzes trainer

Jan Lammers wordt maandag tegen Cambuur weer in de basis verwacht (Foto: Will Kuijpers)

DOETINCHEM - Jan Lammers lijkt de logische vervanger bij De Graafschap van de geschorste Kevin van Diermen. Maandag speelt de zwalkende ploeg thuis tegen Cambuur Leeuwarden.

Trainer Henk de Jong wil voor het duel op De Vijverberg geen opstelling prijsgeven. Lammers werd door de komst van Van Diermen uit het elftal gehaald, maar keert nu naar alle waarschijnlijkheid weer terug in het centrum van de defensie. Van Diermen liep tegen VVV Venlo tegen zijn vijfde gele kaart op en mist dus direct een duel van zijn nieuwe werkgever.

Lammers: 'Het is altijd klote als je uit het elftal gaat, maar ik snap het wel. Er moet wat gebeuren als de resultaten slecht zijn. Er zijn nieuwe spelers gekomen en dan kun je er ook zelf naast komen te staan. Meestal vind je dat zelf moet spelen, dat is ook logisch. Maar ik zet de knop om en ga weer voor mijn kans', zegt Lammers.

Kaartenhuis

Keer op keer komt De Graafschap op achterstand en zakt het elftal vaak als een kaartenhuis in elkaar. 'We maken iedere keer een plan, maar het bevordert het vertrouwen als je dan weer zo snel een goal tegen krijgt. Voor de wedstrijd is het vertrouwen er echt wel. Maar als er dan weer wat gebeurt, gaat het ook zo weer weg', ziet de inwoner van Zevenaar.

Lammers heeft behalve voor de keuzes van zijn trainer ook begrip voor het morrende publiek. De laatste twee thuiswedstrijden verloor De Graafschap en de aanhang leek het soms ook niet te weten. Kritisch zijn of toch achter het team staan. 'We hebben het gewoon ook slecht gedaan. Dan begrijp ik dat.'

Psycholoog

'Elke keer is het weer een tegenslag, maar voetballen blijft leuk dus ik kan het ook mentaal goed opbrengen. En het klinkt raar, maar onderling is de sfeer nog prima in de groep. Een mental coach voor de groep? Nee daar is geen sprake van geweest', zegt Lammers die zelf ook niet gelooft in een psycholoog. 'Ik sta daar niet open voor. Geloof er niet zo in dat zoiets helpt. Ik weet wat ik doe en hoe het werkt in mijn kop', besluit Lammers.