Li Jie wint Top 16 voor eerst in carrière

EDE - Tafeltennisster Li Jie heeft zondag voor de eerste keer de Europese Top 16 op haar naam geschreven.

De Edese won in de finale met 3-1 van Petrissa Solja uit Duitsland. Het werd 11-7 7-11 11-3 11-6, waarna de Duitse vanwege een armblessure moest opgeven.

Li Jie stond in het Franse Antibes voor de derde keer in de finale van het toernooi waar de zestien beste spelers van Europa aan meedoen. Ze pakte zilver in 2009 en 2012 en moest twee keer genoegen nemen met brons (2010 en 2011) bij de Top 12, de voorloper van de Top 16.

In Frankrijk was ze de enige Nederlandse deelnemer.