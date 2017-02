Eric Meijers: resultaat beter dan tien doktoren

GROESBEEK - Achilles-trainer Eric Meijers bemerkte wat het punt tegen MVV heeft gedaan met zijn ploeg.

"Een resultaat werkt altijd beter dan tien doktoren. Je ziet het echt terug in de training. Dan moeten we daar morgen een goed vervolg aan geven. De opstelling is hetzelfde als tegen MVV. Er is geen reden om nu iets te veranderen."

Het gevaar van Eindhoven kan de trainer zo benoemen. "Ze zijn aanvallend heel sterk. Op het middenveld spelen ze eigenlijk ook met drie aanvallers. En dan Van den Buijs met zijn uitstekende trap, dat is gevaarlijk bij dode spelmomenten. We zijn dus gewaarschuwd. Maar uit deden we goed mee. Ik vond dat we toen eigenlijk recht hadden op een punt. Dus we hebben ook wat goed te maken."