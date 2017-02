Wereldkampioen veldrijden Nieuwenhuis blijft winnen

Foto: Joris Nieuwenhuis bij WK Veldrijden (EPA)

HOOGSTRATEN - Wereldkampioen veldrijden bij de beloften, Joris Nieuwenhuis uit Zelhem heeft zijn eerste koers in de regenboogtrui gewonnen. Dat deed hij in de Super Prestige in het Belgische Hoogstraten.

Nieuwenhuis was de hele race dominant en plaatste in de laatste ronde de beslissende demarrage. De Zelhemmer staat nu tweede in het overall klassement voor de renners onder de 23 jaar op de tweede plaats. Na afloop zei de Achterhoeker blij te zijn geweest met een echte modderwedstrijd. Hij kijkt nu al uit naar de laatste koers van het seizoen en hoopt op nog veel meer successen in de wereldkampioenstrui, die hij een week geleden veroverde in het Luxemburgse Bieles. Zie ook: Wereldkampioen Nieuwenhuis geniet van zijn regenboogtrui