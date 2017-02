Eindelijk juichen fans De Graafschap, maar wel bij Orion

DOETINCHEM - Het moest gratis zijn en inclusief een fust bier. Maar dan kon volleybalclub Orion uit Doetinchem wel rekenen op ondersteuning van zo'n honderd fans van voetbalclub De Graafschap. Vandaag is het zover.

Supportersgroep Oldies DTC neemt om 16.00 uur plaats op de tribune in de Topsporthal in Doetinchem om Seesing Personeel Orion aan te moedigen in de wedstrijd tegen Advisie/SSS uit Barneveld. Dat alles onder het mom Samen d'ran.

Het initiatief ontstond tijdens een ontmoeting tussen aanvoerder Pim Kamps van Orion en een trouwe supporter van Oldies DTC. Bij wedstrijden van Orion in Doetinchem zitten soms maar 200 mensen op de tribune en Advisie/SSS staat bekend om een luidruchtige supporters. Daar moest wat tegenover gesteld worden, vond de aanvoerder van de Doetinchemse volleyballers.

Bier en juichen

Op de uitnodiging van Kamps kwam al snel de gekscherende reactie: 'Regel gratis entree en een fust bier, pas dan doen wij een oproep'. Dat liet volleybalclub Orion zich geen twee keer zeggen en een paar dagen later was het geregeld. Kunnen de Graafschap eindelijk eens juichen, iets wat op de Vijverberg de laatste weken nog maar nauwelijks voorkomt.