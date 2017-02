Visser en Markies aan kop bij NK Meerkamp Indoor, Vetter derde

APELDOORN - Nadine Visser ui Arnhem gaat na twee onderdelen aan de leiding van het Nederlands Kampioenschap Meerkamp Indoor. Dat wordt gehouden in Omnisport in Apeldoorn.

Visser was op het eerste onderdeel, de 60 meter horden, veruit de snelste van alle vrouwen. Bij het hoogspringen bleef de 21-jarige Arnhemse steken op 1 meter 68, maar dat was voldoende om Nadine Broersen achter zich te houden in de algemene rangschikking.

Anouk Vetter, eveneens uit Arnhem, staat derde, inmiddels op ruime afstand.

Bij de mannen gaat na vijf van de zeven onderdelen Bas Markies uit Apeldoorn aan de leiding.