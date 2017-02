Derde Top 16-finale voor tafeltennister Li Jie

EDE - De Edese tafeltennister Li Jie heeft voor de derde keer de finale gehaald van de Europese Top-16. In het Franse Antibes was ze te sterk voor de Duitse Sabine Winter.

De van oorsprong Chinese Li Jie is in Antibes als vierde geplaatst. In de finale treft ze een andere Duitse, Petrissa Solja. Die is de nummer drie van de plaatsingslijst. Solja was in de halve finales veel sterker dan de Oostenrijkse Liu Jia.

De finale wordt later deze dag gespeeld. Li Jie pakte twee keer zilver (2009 en 2012) en twee keer brons (2010 en 2011) bij de Top 12, de voorloper van de Top 16.