Gratis schoonheidsbehandeling voor kankerpatiënten

Foto: REGIO8

ULFT - Kankerpatiënten verliezen tijdens hun ziekte vaak het vertrouwen in hun lichaam. Hun uiterlijk verandert en wanneer er lichamelijk contact is, is dat vooral in het ziekenhuis. Om ze iets van vertrouwen terug te geven is de actie ‘Geef een glimlach cadeau’ bedacht.

'De actie houdt in dat mensen met kanker in de maand februari een gratis verwenmoment kunnen krijgen', legt Anschel Aalders uit Ulft uit. 'Het is voor zowel mannen als vrouwen en de klanten kunnen kiezen of ze een gezichtsbehandeling willen hebben of make-up advies of een manicure. Dat is geheel naar invulling van de klant zelf.'



Aalders heeft al veel positieve reacties gekregen dat ze mee doet aan de actie. 'Juist omdat mensen het zo’n beladen onderwerp vinden en wij een verwenmoment geven en onze expertise inzetten om iemand toch een klein verwenmomentje te geven en zichzelf even te laten voelen. Dat mensen zien dat het heel waardevol is.' Behalve de salon van Aalders doen ook salons in Zelhem, Groenlo en Didam mee.

