Ajacied Koen Weijland kan even niet gamen

Foto: still YouTube-kanaal Koen Weijland

ARNHEM - De Arnhemse gamer Koen Weijland, die bij Ajax onder contract staat als gamer, kan dit weekend niet meedoen met de gametoernooien van FIFA 17. Zijn account bij EA Sports is namelijk geblokkeerd, zo meldt Weijland op Twitter.

Koen Weijland werd vorig najaar gecontracteerd door voetbalclub Ajax om de Amsterdammer te vertegenwoordigen op die toernooien, maar kan zich daar nu even niet voor kwalificeren.

Hij weet niet waarom hij geen toegang meer krijgt. Volgens omroep AT5 denkt hij, dat iemand anders herhaaldelijk heeft geprobeerd in te loggen onder zijn naam. Op Twitter is te lezen dat Koen Weijland probeert contact te krijgen met de helpdesk van EA Sports, maar dat de mensen die hem verder moeten kunnen helpen in het weekend niet werken.

Ajax heeft de Arnhemmer vorig jaar vastgelegd om meer toegang tot de gamende jeugd te krijgen. Weijland kreeg zelfs officieel het rugnummer 39 van de Amsterdamse voetbalclub.

Zie ook:

FIFA-speler Koen Weijland uit Arnhem vastgelegd door Ajax