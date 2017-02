Herders wassen handen met Spa rood door waterstoring in Velp en Rheden

VELP - Delen van Rheden en Velp kampten zondagmorgen als gevolg van een leidingbreuk met minder of geen water. Daardoor zat ook de plaatselijke schaapskooi zonder water.

De geboorte van lammetjes is vol aan de gang, en herders konden hun handen daardoor niet met water wassen. Flessen Spa rood brachten uitkomst.

De leidingbreuk zat in een weiland in Rheden en is door monteurs van Vitens verholpen.