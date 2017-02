Auto over de kop op A30

Foto: Omroep Gelderland

LUNTEREN - Op de A30 bij Lunteren is in de nacht van zaterdag op zondag een auto over de kop gegaan en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. Dat gebeurde rond middernacht.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en werd door ambulancepersoneel op de plaats van het ongeval behandeld. Daarna is de bestuurder met de politie meegegaan.