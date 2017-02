NEC-verdediger Dumic mee naar voren: "Achterin niks meer te doen."

NIJMEGEN - Verdediger Dario Dumic meldde zich in de spits bij NEC tegen Go Ahead.

"Na hun rode kaart stonden we tegen tien man. Ik had achterin niks meer te doen, dus kon ik mij beter in het strafschopgebied melden. Ik heb dat even met Greg Breinburg overlegd. Ik heb geprobeerd om daar wat chaos te creëren, maar het had weinig zin."

"Dit was een slechte dag voor ons. Zij scoorden twee keer uit de counter en daar hadden wij moeite mee, niet alleen bij de doelpunten. Het was één van onze slechtste wedstrijden van ons dit seizoen. We hadden wel een paar kansen, maar het is lastig met 2-0 achter na 25 minuten. Zij bleven daarna met iedereen achter de bal en we hadden moeite om wat te creëren. Vrijdag tegen PEC moet het anders, beter dan vandaag. Dat is een lastige wedstrijd. Zwolle is een goed team en dat kunstgras is ook moeilijk."