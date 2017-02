NEC-trainer Hyballa: alles was niet goed genoeg

NIJMEGEN - Peter Hyballa deed niet te dramatisch over de nederlaag van NEC thuis tegen Go Ahead.

"Alles was niet goed genoeg", constateerde de trainer.

De trainer probeerde in de tweede helft vol op de aanval te spelen. "Natuurlijk was ik boos in de rust, maar ik moest meteen analyseren en een oplossing vinden. Ik heb Mayi en Von Haacke gewisseld, want die waren helemaal niks. Met Ali Messaoud en Jordan Larsson heb ik twee nieuwe spelers gebracht. Maar toen moest Ferdi Kadioglu eraf met kramp. Terwijl ik eigenlijk Dyrestam eraf wilde halen en helemaal geen verdediger meer opstellen."

"Ik weet wat dit team kan en niet kan. Dit is een jong team en dat is aan de ene kant leuk, omdat ze vaak fris spelen. Maar nu waren ze zenuwachtig. We moeten iedere wedstrijd knokken en vandaag ook. Ik begin niet te nuilen. Ik heb altijd gezegd dat we tot de laatste dag om degradatie spelen en dat doen we ook."