Man steelt voor 64 cent bij supermarkt

Archieffoto

NIJMEGEN - In Nijmegen is zaterdagmiddag een winkeldief in de kraag gegrepen. Dat man stal voor 64 cent bij een supermarkt.

Hij haalde soep weg uit de winkel. Dat deed hij niet voor zichzelf, maar voor een zwerver die voor de deur stond. Wijkagent William Nijland laat zaterdagavond via Twitter weten dat de winkeldief er met een waarschuwing vanaf is gekomen. De zwerver moest overigens op zoek naar een andere maaltijd. De gestolen soep werd (uiteraard) teruggezet in de winkel.