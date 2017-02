Lienden verliest van GVVV, TEC boekt belangrijke zege

VEENENDAAL - FC Lienden heeft zaterdag de streekderby in de tweede divisie tegen GVVV in Veenendaal met 2-1 verloren. TEC won met 2-0 van HHC Hardenberg en Jong Vitesse speelde gelijk in en tegen Spakenburg.

Lienden had het vanaf het begin moeilijk met GVVV. De ploeg uit Veenendaal was sterker in de duels en bij Lienden lukte weinig. Pas in de tweede helft werd het verschil ook in doelpunten uitgedrukt. GVVV scoorde twee keer binnen een kwartier en de beslissing leek al een feit.

Frank Wiafe scoorde enkele minuten voor tijd toch nog tegen, maar het slotoffensiefje kwam te laat. Zo kreeg de 4-1 overwinning op Spakenburg van vorige week dus geen vervolg. Dat ondanks het competitiedebuut van Danny van den Meiracker en Kars Vierwind bij FC Lienden.

Belangrijke overwinning TEC

TEC haalde thuis op sportpark De Lok een hele belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie. Directe concurrent HHC werd met 2-0 verslagen door doelpunten van Wimilio Vink en Matthijs van Gessel. Jong Vitesse haalde een puntje in Spakenburg. Mede door een doelpunt van Alexander Büttner werd het 2-2.

Door de overwinning van TEC is de ploeg uit Tiel nu van een degradatieplaats af. TEC is 16e, net 1 plekje onder Jong Vitesse. Het blijft ongemeen spannend in de onderste regionen van de Tweede Divisie. FC Lienden is 12e, maar heeft slechts 1 punt meer dan Jong Vitesse.

De Treffers komt zondag in actie. De ploeg uit Groesbeek speelt dan in Alkmaar de topper tegen koploper Jong AZ.