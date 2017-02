Gewonden bij steekpartij op straat in Arnhem

ARNHEM - Bij een steekpartij in Arnhem zijn zaterdagmiddag zeker twee gewonden gevallen. Er zijn twee verdachten aangehouden. Dat meldt de politie.

De steekpartij was even voor 15.30 uur bij een bloemenhandel aan de Vrij Nederlandstraat in de wijk Presikhaaf. Eén slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Eén verdachte is lichtgewond.

Nog veel onduidelijk

Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk wat de aanleiding van de steekpartij is.

De politie hoort getuigen en stelt sporen veilig.