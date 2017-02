Gewonde bij steekincident op straat in Arnhem

Foto: ViWa Media

ARNHEM - In Arnhem is iemand op straat neergestoken. Dat gebeurde zaterdagmiddag na een ruzie bij een cafetaria aan de Vrij Nederlandstraat in de wijk Presikhaaf.

Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Er is een verdachte aangehouden. De politie zegt dat die lichtgewond is geraakt. De steekpartij was bij een cafetaria. Over de identiteit van de twee is nog niets bekend.