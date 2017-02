Achterhoeks team alsnog naar Gambia; eerste operaties achter de rug

SERREKUNDA - De artsen en verpleegkundigen van stichting SKB4Gambia in Winterswijk zijn alsnog afgereisd naar Gambia om operaties te doen.

Eerdere reizen werden geannuleerd in verband met onrust na de verkiezingen en een vlucht die onverwachts niet doorging.

'We zijn vannacht aangekomen en hebben vandaag de eerste operaties gedaan', zegt Carla Klein Breteler uit Beltrum. Ze maakt onderdeel uit van een team artsen, anesthesiologen en verpleegkundigen dat in Gambia kleine operaties uitvoert, die de medische staf normaal niet kan doen omdat de medische kennis of benodigdheden niet aanwezig zijn.

Alle leden van het team werken bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk, maar nemen vakantiedagen op om het vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Er was wel wat 'smeergeld' voor nodig om het land binnen te kunnen komen:

Baby Nyima

De Achterhoekse stichting was al eerder onderwerp van gesprek in Gelderland. Dankzij een inzamelingsactie van medewerkers van het SKB kon de Gambiaanse baby Nyima in 2010 worden geopereerd aan een snelgroeiende tumor in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Nyima herstelde goed en is inmiddels een vrolijke peuter.

30 operaties

Het team hoopt nog veel meer mensen te kunnen helpen. 'We hopen dit jaar ongeveer 30 mensen te kunnen opereren', zegt Breteler. Dan moet je denken aan het herstellen van liesbreuken, vergroeide littekens en operaties aan de schildklier.' De stichting heeft de benodigdheden meegenomen uit Nederland. 'De matjes die we gebruiken bij sommige buik- of rugoperaties zijn hier gewoon niet te krijgen.'

Hoe groot de noodzaak is, werd snel duidelijk. 'Een aantal van de operaties kunnen niet doorgaan omdat ons team niet helemaal compleet is, maar er zijn genoeg aanmeldingen voor andere operaties die we wel uit kunnen voeren. Ze horen dat we er zijn en dat er nog ruimte is, dan komen ze gewoon aanlopen. Er zit hier een vrouw sinds 8 uur vanochtend te wachten tot we haar kunnen helpen.'

Foto: SKB4Gambia

Onrust na verkiezingen

De afgelopen weken was het onrustig in Gambia. Bij de verkiezingen werd Adama Barrow verkozen tot president. Zittend president Yahya Jammeh erkende aanvankelijk zijn nederlaag, maar weigerde later te vertrekken. Een militaire interventie van West-Afrikaanse landen was nodig om Jammeh na twintig jaar te doen vertrekken.

'Je merkt er nu niets meer van', zegt Breteler. 'Er zijn wel nog veel minder toeristen, maar de mensen zijn blij om ons te zien. Wat ik wel merk is dat mensen veel meer hun mening durven geven. Dat was onder het regime van Jammeh toch wel anders. Dan werd er gefluisterd omdat iemand je aan kan geven bij de instanties.'

Veilig en rustig

De rust lijkt wedergekeerd in Gambia. 'Ik heb nog geen militair gezien. Het is hier veilig en rustig op straat. De winkels gaan weer open en het leven komt weer op gang.'

Ook de operaties gaan door. 'We kunnen weer', klinkt het op de achtergrond door de telefoon. 'Ik moet gaan', zegt Breteler. 'De volgende patiënt kan worden geopereerd.'

Zie ook: