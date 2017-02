Verwaarloosde hond in beslag genomen

KESTEREN - Agenten van de politie Neder-Betuwe hebben afgelopen vrijdag in Kesteren een hond uit een huis gehaald. Het dier was ernstig verwaarloosd.

Het adres, waar de hond gehouden werd, was bekend bij de politie en er waren afspraken met de eigenaar gemaakt. Maar na een controle bleek dat de afspraken niet werden nagekomen. De hond lag in zijn eigen ontlasting en was veel te mager.

Volgens de politie krijgt de hond nu de aandacht en de verzorging die het dier verdiend.