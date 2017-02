Onmachtig NEC verliest thuis met 2-1 van Go Ahead

NIJMEGEN - NEC heeft thuis met 2-1 verloren van hekkensluiter Go Ahead Eagles. De Nijmegenaren waren onmachtig en speelden één van de slechtste wedstrijden van dit seizoen.

93. Maar de 1-2 kwam te laat. En al met al is de nederlaag ook wel terecht.

92. In de extra tijd maakt Grot het dan toch nog even spannend: 1-2

89. Larsson kopt in vrije positie naast. Dit gaat niet meer goedkomen voor NEC.

86. NEC speelt inmiddels 2-2-6, maar doelpunten levert deze kamikaze tactiek niet op. Alleen Breinburg en Dyrestam blijven nog achterin.

83. Wojciech Golla mist van dichtbij.

81. Hyballa ergert zich zichtbaar. Dit is één van de minste wedstrijden van zijn ploeg dit seizoen.

76. Rayhi schiet van afstand, maar dat is geen probleem voor Zwarthoed.

75. Messaoud kopt net naast.

74. Arnaut Groeneveld komt erin voor de moegestreden Kadioglu. Hij heeft meteen een uitstekende voorzet. Dumic legt de bal klaar voor André Fomitschow, maar die mikt naast.

71. Verdediger Dario Dumic wil mee naar voren. Hij is dit seizoen één van de beste aanvallers van NEC.

68. Het spel van NEC blijft heel matig. De man meer wordt niet uitgebuit. Alles gaat door het midden.

64. Manu probeert een strafschop te versieren en krijgt vervolgens voor zijn Schwalbe geel. En dat is zijn tweede, dus rood. Elf tegen tien vanaf nu.

63. De opbouw van NEC begint meestal bij Dario Dumic.

60. Een vrije trap van Ritzmaier gaat net over het doel van Delle.

57. Aardige poging van Larsson met een soort omhaal, Zwarthoed redt.

56. Marcel Ritzmaier slaagde vorig seizoen niet als aanvallende middenvelder bij NEC. Bij Go Ahead speelt hij tegenwoordig linksback. En dat doet hij vanavond niet slecht.

54. Weer een snelle uitval van Go Ahead, maar Joris Delle pakt de inzet van Hendriks. Wat een paniek nog altijd in de Nijmeegse defensie.

52. Hyballa instrueert Mikael Dyrestam.

50. NEC zet met deze tactiek de tegenstander nu wel flink onder druk. Maar aan de andere kant ontsnapt Antonia weer en is het bijna 0-3.

47. Larsson speelt in de spits. Rayhi komt nu vanaf rechts en Grot komt vanaf links. Messaoud en Kadioglu beiden als aanvallende middenvelder. Super offensief dus.

46. Ali Messaoud (foto) maakt zijn entree bij NEC. Dat gaat ten koste van Julian von Haacke. En ook Jordan Larsson komt erin voor Kevin Mayi.

45. NEC besluit een zwakke eerste helft met een 2-0 achterstand. Vrijwel iedereen is ondermaats. Een logisch fluitconcert klinkt in De Goffert. Dat is dit seizoen nog niet voorgekomen.

42. Jay-Roy Grot wordt aangespeeld in de zestien, maar krijgt de bal niet onder controle. Hij speelt bijzonder ongelukkig.

40. Mo Rayhi jaagt de boel even op en doelman Zwarthoed laat de bal bijna schieten.

37. Peter Hyballa probeert zijn ploeg te coachen, maar er zit angst in. Iedere aanval van Go Ahead levert paniek op.

34. De 0-3 is dichterbij dan de 1-2.

32. NEC is de weg helemaal kwijt.

25. Counter na een afgeslagen vrije trap van NEC. Antonia loopt Breinburg eraf en maakt de 0-2.

24. Julian von Haacke neemt het voortouw bij NEC.

22. Een schot van Dario Dumic wordt geblokt door een eigen speler.

20. Ze hebben foeilelijke uithansopjes, maar Go Ahead staat voorlopig wel voor.

16. Een uithaal van Kadioglu gaat over.

13. Manu loopt er zo doorheen en maakt de 0-1.

10. De beste speler in de openingsfase is Ferdi Kadioglu. Van hem komt tot nu toe al het gevaar.

6. De spelers van NEC werden vandaag welkom geheten met een nieuw spandoek.

2e minuut: De thuisclub begint direct fel, een schot van Von Haacke belandt in handen van Zwarthoed.

18.30 NEC trapt af.

18.26 Mascotte Bikkel, niet te verwarren met de speler Bikel, heeft er ook zin in.

18.20 Concentratie bij Gregor Breinburg vlak voor de wedstrijd.

18.00 Er is nog veel belangstelling voor kaarten.

17.56 NEC is volgens de kenners van VI duidelijk favoriet vanavond.

17.50 Door de bomen zie je het bos. En De Goffert.

17.43 Het veld ligt er nu nog mooi bij. Maar bij meer regenval, wordt dat snel minder.

17.40 Kevin Mayi dus in de basis en geen Jordan Larsson en Ali Messaoud. Ook Julian von Haacke keert terug in het elftal. Janio Bikel staat er ook naast.

Opstelling: Delle; Dyrestam, Dumic, Golla, Fomitschow; von Haacke, Kadioglu, Breinburg; Grot, Mayi, Rayhi.

17.30 NEC speelde uit met 2-2 gelijk tegen Go Ahead. Kevin Mayi maakte toen beide Nijmeegse doelpunten. De Fransman was de laatste weken zijn basisplaats kwijt, maar staat vanavond weer aan de aftrap.

17.25 Als NEC wint, wordt het gat met Go Ahead vijftien punten. Maar ook met de andere degradatieplaatsen groeit het verschil dan tot elf punten.

17.20 Ali Messaoud (foto) zou wel eens voor het eerst in de basis kunnen staan. Maar er is ook een variant denkbaar met Ferdi Kadioglu als aanvallende middenvelder en Jordan Larsson toch in de basis als rechtsbuiten.