LIVEBLOG: Tussenstand NEC-Go Ahead Eagles

NIJMEGEN - NEC kan door vanavond thuis te winnen van Go Ahead Eagles meer afstand nemen van de degradatiezone. In dit LIVEBLOG alles rondom deze wedstrijd.

TUSSENSTAND: 0-0

10. De beste speler in de openingsfase is Ferdi Kadioglu.

6. De spelers van NEC werden vandaag welkom geheten met een nieuw spandoek.

2e minuut: De thuisclub begint direct fel, een schot van Von Haacke belandt in handen van Zwarthoed.

18.30 NEC trapt af.

18.26 Mascotte Bikkel, niet te verwarren met de speler Bikel, heeft er ook zin in.

18.20 Concentratie bij Gregor Breinburg vlak voor de wedstrijd.

18.00 Er is nog veel belangstelling voor kaarten.

17.56 NEC is volgens de kenners van VI duidelijk favoriet vanavond.

17.50 Door de bomen zie je het bos. En De Goffert.

17.43 Het veld ligt er nu nog mooi bij. Maar bij meer regenval, wordt dat snel minder.

17.40 Kevin Mayi dus in de basis en geen Jordan Larsson en Ali Messaoud. Ook Julian von Haacke keert terug in het elftal. Janio Bikel staat er ook naast.

Opstelling: Delle; Dyrestam, Dumic, Golla, Fomitschow; von Haacke, Kadioglu, Breinburg; Grot, Mayi, Rayhi.

17.30 NEC speelde uit met 2-2 gelijk tegen Go Ahead. Kevin Mayi maakte toen beide Nijmeegse doelpunten. De Fransman was de laatste weken zijn basisplaats kwijt, maar staat vanavond weer aan de aftrap.

17.25 Als NEC wint, wordt het gat met Go Ahead vijftien punten. Maar ook met de andere degradatieplaatsen groeit het verschil dan tot elf punten.

17.20 Ali Messaoud (foto) zou wel eens voor het eerst in de basis kunnen staan. Maar er is ook een variant denkbaar met Ferdi Kadioglu als aanvallende middenvelder en Jordan Larsson toch in de basis als rechtsbuiten.