Tweeling voor Rhedense schaapskooi

RHEDEN - Terwijl koning winter nog stevig op z'n troon zit, verschijnen op de heuvels van de Veluwezoom de eerste tekenen van de naderende lente. In de Rhedense schaapskooi zijn vrijdagmiddag het de eerste lammetjes van dit jaar geboren, een tweeling!

Het eerste lam van de tweeling werd om 14.20 uur in de weide van de schaapskooi in Rheden geboren. Een mooi ooitje, gevolgd door haar broertje dik een uur later om 15.30 uur. Dikke Toos en haar kroost maken het goed. Volgens herderin Cynthia Berendsen moest de kersverse moeder wel even wennen aan haar rol. 'In het begin moest ze niets hebben van het gemekker van haar tweeling. Maar na wat bokken, werd ze al snel de liefste moeder ooit.'

Lammeren gaat los

Sinds vrijdag zit de schaapskooi midden in een heuse babyboom en zijn het drukke dagen voor de herderin. Elke twee a drie uur neemt Cynthia polshoogte bij de drachtige schapen. Een spannende tijd want zo zegt ze; 'je hoopt dat er geen ziektes of complicaties zijn. En als het eerste lam dan blèrend in de wei staat is dat een hele opluchting.'