Dode in kanaal Hattem: geen misdrijf

Foto: Omroep Gelderland

HATTEM - De man van 26 die vrijdagochtend dood werd gevonden in het Apeldoorns Kanaal in Hattem, is niet het slachtoffer geworden van een misdrijf. Het gaat om zelfdoding, meldt de politie na onderzoek.

Voorbijgangers zagen de man liggen en waarschuwden de politie. Duikers haalden het lichaam bij de Hoenwaardseweg uit het water.

Zit u zelf met vragen rond zelfdoding, bel dan met 113Online (0900-0113) of chat met een medewerker op www.113online.nl