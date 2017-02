Tientallen jongeren met elkaar op de vuist in Doesburg

DOESBURG - Op de IJsselkade in Doesburg is vrijdag rond 21.00 uur een grote vechtpartij geweest. Bij de vechtpartij waren tientallen jongeren uit Dieren en Doesburg betrokken. Dat melden getuigen.

De reden van de vechtpartij is onduidelijk. Toen de politie arriveerde, werden diverse honkbalknuppels weggegooid en renden de jongeren weg.

De politie heeft na een korte achtervolging een 16-jarig meisje uit Dieren aangehouden. Zij had een mes en en voorwerp dat op een vuurwapen leek bij zich. Het is niet bekend of bij de vechtpartij iemand gewond is geraakt.

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen zich op te melden.