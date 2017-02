Er wordt dag en nacht aan verkiezingsborden gewerkt in Huissen

HUISSEN - Sommige politieke partijen plakten hun verkiezingsaffiches over andere posters. Maar zijn de grote voorgedrukte borden die veel gemeenten besteld hebben de oplossing?

Er wordt dit weekend keihard gewerkt bij het bedrijf Bordbusters in Huissen. Medewerkers werken dag en nacht en daarom worden ze getrakteerd op friet en een broodje kroket. Het bedrijf is een van de grootste producenten van verkiezingsborden in Nederland. Ze printen posters, monteren ze op grote platen en plaatsen die door heel Nederland.

'Het is alle hens aan dek', zegt Enrique Klomp van de bordenproducent. Want gemeenten willen dat de borden minstens vier weken op locatie staan en de verkiezingen zijn al op 15 maart.

Een medewerker van Bordbusters controleert de posters voor ze gedrukt worden. Foto: Omroep Gelderland

5000 kilo

In totaal levert het bedrijf 500 voorgedrukte borden. Elk bord weegt 5000 kilo, want het bestaat uit een betonnen voet met daarop een inklapbord. Met een vrachtwagen worden de exemplaren door het hele land geplaatst.

Er moeten nog heel wat borden worden bedrukt en geleverd. Foto: Omroep Gelderland

Veel partijen

De borden zijn deze keer extra groot, want alle deelnemende partijen aan de verkiezingen op 15 maart moeten erop. Even leek het er op dat 31 partijen mee zouden doen en dat zou de bordenproducent in een lastig parket brengen. Hoe je het ook verdeelt, met 31 posters kom je altijd ruimte tekort.

Een klein geluk voor de bordenfabrikant, want 28 posters zijn goed te verdelen over het bord. Overigens doen er dit jaar bovengemiddeld veel partijen mee aan de verkiezingen, maar het is niet het grootste aantal ooit. Het record aantal partijen dat mee doet aan de Tweede Kamerverkiezingen stamt van 1922, toen stond de teller op 53 partijen.

Zoek de poster van uw partij. Foto: Omroep Gelderland

'Het is wel even zoeken'

In Apeldoorn staan al een aantal borden, onder andere bij de Matenpoort. 'Het is wel even zoeken voor je alle partijen ziet. Als voetganger heb je daar misschien de tijd voor, maar in de auto ben je er zo voorbij', zegt een vrouw. Een ander vindt de borden veel te druk: 'Er moeten minder partijen komen, met duidelijkere standpunten. Dan kun je beter een keuze maken.'

'Mijn partij staat er helemaal niet op', zegt een vrouw die haar hond uitlaat. 'Ik stem Partij voor de Dieren, maar die staat er niet tussen. Hoe dat kan? Misschien in de haast vergeten.' Bij nadere inspectie blijkt lijsttrekker Marianne Thieme wel op het bord te staan, maar met daarbij de slogan 'plan b' in grote letters. Het logo en de naam van de partij staat piepklein bovenin. Misschien moeten de partijen iets beter nadenken over hun eigen posters.