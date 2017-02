ZEVENAAR - In Zevenaar zijn valse briefjes van 50 euro opgedoken.

Bij horecazaken in de Weverstraat is zeker vijf keer met zo'n nepbiljet betaald. De politie heeft de briefjes in beslag genomen.

De politie raadt horecaondernemers aan biljetten niet aan te nemen als ze twijfelen of ze wel echt zijn. 'Als later blijkt dat het vals is, wordt dit niet vergoed', zegt de politie op Facebook.