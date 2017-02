Verblindende koplamp: rijbewijs kwijt

Foto: Politie Westervoort (Facebook)

WESTERVOORT - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist aangehouden op de IJsseldijk in Westervoort. De aanleiding was een verkeerd afgestelde koplamp van de auto, die de agenten verblindde.

Nadat de politiemensen die automobilist een stopteken hadden gegeven, zorgde de walm van alcohol in de auto ervoor dat de bestuurder een alcoholtest moest ondergaan. Daaruit bleek dat de automobilist bijna vijf keer zoveel had gedronken als toegestaan. Het rijbewijs is ingevorderd en de automobilist moet voor de politierechter verschijnen.