Kevin van Diermen: vierde periode gaat niet vanzelf

VENLO - Als De Graafschap nog wat van dit seizoen wil maken, moet dat via de vierde periode.

Maar verdediger Kevin van Diermen weet dat dat niet vanzelf zal gaan. "Dat kan niet vanaf de eerste wedstrijd van de vierde periode, ook al lijkt dat zo. We moeten voor die tijd al de stijgende lijn te pakken hebben. Anders gaat het niet gebeuren."

De 4-1 nederlaag tegen VVV kwam flink aan. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. En dan komen we vijf minuten al achter. Ik stapte misschien ook verkeerd uit. Dan deel je wel meteen mee in de malaise. Ik had het gevoel dat iedere kans van VVV erin ging. Je merkt dat dit elftal het moeilijk heeft. Vastigheden en het zelfvertrouwen ontbreken nu. Vandaag hadden we een resultaat moeten halen, dan hadden we een goed figuur kunnen slaan."