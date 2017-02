Fraser keert 'lekker' terug in Den Haag

DEN HAAG - Vitesse-trainer Henk Fraser kwam voor het eerst als trainer van een andere club terug in Den Haag, waar hij de vorige seizoenen coach was. Hij won én dat was een lekker gevoel.

'Ja, dit was lekker. Zeker met de eerste wedstrijd nog vers in het geheugen (1-2 nederlaag tegen ADO, thuis). Nu kwamen wij alleen geen moment in de problemen, dat is het verschil met begin dit jaar', aldus de coach.

De trainer zag Vitesse solide spelen, maar toch was hij niet helemaal tevreden. 'De score hadden we verder moeten uitbouwen, voor mijn gevoel was er soms een beetje gemakzucht. Dat is zonde.'

'Tommie is een goede man'

Fraser liet voorafgaand aan de wedstrijd ontvallen dat Tom Beugelsdijk en de coach elkaar altijd succes wensen. Nu bleef het even stil voorafgaand. Maar na afloop kwam Beugelsdijk, de verdediger van ADO, alsnog even langs bij Fraser.

'Tommie kwam na de wedstrijd. Hij is een goede man, hij heeft me gefeliciteerd. Dat deed ik ook toen we thuis verloren, dat was toen wel moeilijk. Nu zal het voor hem wel moeilijk zijn geweest.'

Dicht bij elkaar

Door de winst legt Vitesse druk op de ploegen boven hen. Zo speelt AZ dit weekend tegen PSV en speelt Utrecht tegen Heerenveen. Die ploegen staan dichtbij Vitesse. 'Het is mooi dat we nu gewonnen hebben en dat het dicht bij elkaar staat. Nu zullen we zien wie het meest in de stress raakt en wie de meeste kwaliteit heeft', aldus de trainer.