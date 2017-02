De Graafschap-trainer De Jong: het zit diep

VENLO - Henk de Jong heeft alleen nog maar verloren sinds hij trainer is van De Graafschap.

Tegen VVV leed hij zijn vierde nederlaag.

"Nee, dit had ik niet verwacht. Onvoorstelbaar. Het is wel schrikken, want er is totaal niks aan de hand en dan ligt de bal alweer in het net. We schermen, maar we dekken niet. Het is wel een eerste vereiste dat je kort zit. Dit lijkt nergens op. En bij de tweede heffen we buitenspel op. VVV is een goede ploeg en je kunt hier verliezen. Op een normale manier. Het zit heel diep. We moeten het met z'n allen doen."

De Graafschap moet via de vierde periode alsnog succes halen. "Dat is duidelijk en dat gaan we ook wel voor elkaar krijgen, dat we er dan zijn. We willen graag d'ran-voetbal bieden, maar dat lukt nu helemaal niet. Dat is heel vervelend. Vooral voor de jongens, die zitten er al het hele jaar in. Maar ik voel het ook al na vier weken. Dit doet pijn. Ook voor onze supporters. Die werden ook wat cynisch, maar dat kan ik wel begrijpen."