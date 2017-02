Tighadouini voelt zich vrijer en krijgt steeds meer vertrouwen

DEN HAAG - Adnane Tighadouini hielp Vitesse vandaag op weg naar een zege bij ADO Den Haag. De aanvaller maakte een prima goal, waardoor de ban gebroken werd.

En na zijn goal viel ook meteen de 2-0 van Van Wolfswinkel. Vitesse was effectief, maar het had nog effectiever gekund, zegt Tighadouini. 'ADO heeft geen kans gehad en als wij het goed en zorgvuldig uitspelen wordt het 3 à 4-0, maar dat doen we niet.'

Tighadouini is de laatste weken lekker op dreef bij Vitesse, zo merkt hij zelf ook. 'Hopelijk scoor ik volgende week weer. Ik voetbal makkelijker en krijg meer vertrouwen. Ik voel me vrijer in het veld en ben met doelpunten belangrijk voor het team. Dat zorgt ook weer voor een beter gevoel.'

Wereld van verschil

Door de winst staat Vitesse nu even gelijk met Heerenveen qua puntenaantal. 'En als we voor de winterstop wat meer wedstrijden niet hadden weggegeven hadden we wel eerder vierde gestaan, of hoger. Maar al met al is het wel een wereld van verschil ten opzichte van de eerste seizoenshelft.'