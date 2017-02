Eric Meijers: laat dit het begin zijn van een serie voor Achilles'29

MAASTRICHT - Achilles'29 pakte na negen nederlagen op rij een punt in Maastricht tegen MVV. Het bleef 0-0. 'Onze doelman Robert te Loeke was man of the match.'

Trainer Eric Meijers was een tevreden man in het diepe zuiden van Limburg. 'Voor rust hebben we nog goede kansen gekregen. Een schitterend schot van Barry Beijer vooral. Het was ongelooflijk dat die bal nog van de lijn werd gehaald.'

Miraculeus

Onze doelman Robert te Loeke was de beste man van het veld', ging Meijers door. 'Hij heeft op miraculeuze wijze een paar ballen eruit gehaald. Dit is een punt dat wij hier zelf afdwingen. Op basis van een hecht collectief. Tegen Fortuna en Helmond hadden we ook al recht op een punt, maar dat telt nu niet meer.'

Zenuwachtig maken

Na negen nederlagen op rij, voelde het punt voor Achilles als een overwinning. 'Het verschil met de nummer 19 FC Dordrecht is nog steeds 12 punten, maar wie weet is dit het begin van een serie. Of wij denken dat we nog ploegen die net boven ons staan zenuwachtig kunnen maken? Daar zijn we nu niet mee bezig. Eerst zelf ons niveau halen en dit een vervolg geven.'

Verdienstelijk

'We halen hier een verdienstelijk punt tegen een club uit de top vijf van de Jupiler League. Dat is knap. Je ziet een klein beetje spelvreugde bij de jongens terug. Het is niet makkelijk om het allemaal bij elkaar te houden. Maandag spelen we al weer thuis tegen FC Eindhoven. Laat dit het begin zijn van een serie voor Achilles', besloot Meijers in de Geuselt in Maastricht.