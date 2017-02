Speciale aandacht voor omgeving van kankerpatiënt op Wereldkankerdag

ARNHEM - Het is deze zaterdag Wereldkankerdag, waarbij stil wordt gestaan bij die vreselijke ziekte waar één op de drie Nederlanders mee te maken krijgt. Ook in Gelderland wordt van alles gedaan om stil te staan bij de ziekte.

De gezamenlijke oproep van een grote groep organisaties in aanloop naar de Wereldkankerdag is: 'De naasten van mensen met kanker verdienen aandacht', want ook mensen om de zieken heen krijgen veel te verduren.

En hier kun je terecht

In Ermelo kunnen mensen terecht voor een stiltewandeling, vanaf 8.00 uur. Vertrek: Stationsstraat 91. In Ede en Arnhem is er open dag bij het Toon Hermans Huis, waar onder andere informatie wordt gegeven over pruiken, haarstukjes en lingerie voor borstkankerpatiënten. In Barneveld kunnen mensen terecht bij de Toon Hermans Salon.

Apeldoorn houdt open Huis bij Stichting 'kLEEF. De gastvrouwen en gastheren van het inloophuis ontvangen de gasten met koffie en thee en beantwoorden vragen.

In Nijmegen kun je een kijkje in de keuken nemen bij het Radboudumc Centrum voor Oncologie en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Zij organiseren samen een open dag, om mensen te informeren over de behandeling van borstkanker of prostaatkanker.

Wereld Kanker Dag is door de Union for International Cancer Control (UICC) uitgeroepen tot internationale bewustwordingsdag rondom kanker. Ieder jaar is het op 4 februari wereldwijd Wereldkankerdag