Tiel wil bij Hanzeverbond

TIEL - Bij dat Internationaal Hanzeverbond zijn 187 vroegere Hanzesteden uit 15 landen aangesloten. In Gelderland zijn dat Doesburg, Zutphen, Hattem, Elburg en Harderwijk. Tiel wil nu ook in dat rijtje om de geschiedenis van de stad te promoten.

De Hanze was een samenwerkingsverband dat zijn oorsprong vond in de vroege middeleeuwen. Door samen te werken beschermden handelaren hun handel en konden ze die uitbreiden. De oorsprong ligt in Duitsland, maar op het hoogtepunt waren er Hanzesteden in België, Nederland, Duitsland, Polen, Noorwegen, Zweden, de Baltische staten, Engeland, Finland en Rusland. Tiel heeft geen belangrijke rol in de Hanze gespeeld. De stad werd gezien als een voorpost van Nijmegen. Vanaf 1430 mag Tiel niet meer zelf meepraten op vergaderingen (de 'Hanzedagen'), maar moet het zich door Nijmegen laten vertegenwoordigen. In de zeventiende eeuw eindigde het lidmaatschap van Tiel.

Toeristische motor

In de jaren negentig van de vorige eeuw ontstond vanuit de toeristische hoek hernieuwde belangstelling voor dit Hanzeverbond, en werd de Hanzegeschiedenis gebruikt om steden te promoten. Sinds die tijd worden ieder jaar de Internationale Hanzedagen gehouden, dit jaar in Kampen.

Campagne voor meer toeristen

Steden als Zutphen, Hattem, Doesburg en Harderwijk zijn al langer aangesloten. Zij hebben hun Hanze-verleden tot een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de stad gemaakt en gebruiken het voor promotionele doeleinden. Het college van Tiel heeft nu voorgesteld om zich weer aan te melden bij het Internationaal Hanzeverbond. Binnenkort start het Hanzeverbond een campagne om met name Duitse en Belgische toeristen te trekken.