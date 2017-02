Samenwerken en vertrouwen: Jan Terlouw krijgt nog altijd veel bijval

Jan Terlouw bij De Week van Gelderland

ARNHEM - Het is inmiddels al ruim twee maanden geleden dat Jan Terlouw uit Twello aan mocht schuiven bij DeWereldDraaitDoor, om op te roepen tot vertrouwen in elkaar en te strijden voor een betere wereld. Bij De Week van Gelderland blijkt Terlouw nog steeds gepassioneerd, het vuur van zijn boodschap is nog lang niet gedoofd.

Hij is al 85 jaar, maar hij gaat maar door. Sinds zijn speech begin december, wordt de oud-politicus veelvuldig gevraagd om te spreken. In de Vereeniging in Nijmegen mag Terlouw komende week opnieuw zijn boodschap van vertrouwen en samenwerking verkondigen. Kijk hier de uitzending van De Week van Gelderland terug: In de studio vertelde de 26-jarige Tessa waarom Terlouw's boodschap haar zo raakte. Huiszanger van De Week van Gelderland Collin Hoeve wijdde zelfs zijn halve nummer aan de Twellonaar: Zie ook: Jan Terlouw: 'Ik doe dit voor jullie, dacht ik toen ik die jonge mensen zag'

