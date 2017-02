Twee 'Gelderse' partijen doen definitief mee aan Tweede Kamerverkiezingen 2017

ARNHEM - Twee 'Gelderse' partijen doen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Het gaat om de Vrijzinnige Partij en De Ondernemerspartij. De Kiesraad heeft vandaag de definitieve lijst vastgesteld.

De Vrijzinnige Partij is opgericht door Norbert Klein (voorheen 50Plus) uit Hoevelaken. De Ondernemerspartij heeft Gelderse banden door de voorzitter, Martine Gaasbeek uit Varsseveld en penningmeester Jos de Vries uit Kesteren. De politieke partij Respect!, met oprichters Gerdwin Lammers en Adrian van Bruchem uit Zaltbommel, viel eerder af omdat de waarborgsom van 11.250,- euro niet werd betaald.

28 partijen doen mee aan de verkiezingen

Vandaag is de definitieve lijst vastgesteld door de Kiesraad. In december van 2016 waren het nog 81 partijen die de ambitie hadden om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Uiteindelijk dienden van de 81 partijen er 31 een kandidatenlijst in bij de Kiesraad. Die heeft nu 3 partijen alsnog van de lijst gehaald vanwege het niet betalen van de waarborgsom: de Vrouwenpartij, Respect! en Trots op Nederland

De definitieve lijst:

1. VVD

2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

3. PVV (Partij voor de Vrijheid)

4. SP (Socialistische Partij)

5. CDA

6. Democraten 66 (D66)

7. ChristenUnie

8. GROENLINKS

9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

10. Partij voor de Dieren

11. 50PLUS

12. OndernemersPartij

13. VNL (VoorNederland)

14. DENK

15. NIEUWE WEGEN

16. Forum voor Democratie

17. De Burger Beweging

18. Vrijzinnige Partij

19. GeenPeil

20. Piratenpartij

21. Artikel 1

22. Niet Stemmers

23. Libertarische Partij (LP)

24. Lokaal in de Kamer

25. JEZUS LEEFT

26. StemNL

27. MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R

28. Vrije Democratische Partij (VDP)